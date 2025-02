Invesco lance 2 ETF gérés activement exposés aux obligations de prêts titrisés

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement deux ETF Ucits gérés activement qui offrent une exposition aux tranches les mieux notées du marché des obligations de prêts titrisés : Invesco USD AAA CLO Ucits ETF et Invesco EUR AAA CLO Ucits ETF.

L'un investira principalement dans des actifs libellés en dollar, et l'autre dans des actifs libellés en euros. Au moins 80 % des titres de dette CLO dans lesquels les ETF seront investis seront notés AAA, et le solde sera toujours de qualité investissement, consistant principalement en des tranches AA, la deuxième note la plus élevée.

Michael Craig, responsable des prêts seniors européens chez Invesco Private Credit, a déclaré : "Bien que nous visons à offrir une performance similaire à celle de l'indice, nous ne sommes pas contraints et sélectionnons activement chaque titre dans lequel nous investissons en fonction de ses mérites. Nous nous concentrons sur les CLO de gestionnaires de haute qualité en qui nous avons confiance, car ils ont tendance à présenter moins de volatilité et une meilleure liquidité en conditions de marché stressées. Nous effectuons régulièrement des tests de résistance sur nos portefeuilles pour simuler ces scénarios. "