Invesco : l'indice S&P se négocie à des valorisations élevées

(AOF) - Brian Levitt, stratégiste marchés mondiaux chez Invesco livre trois points clés sur le nouveau record de l'indice S&P 500 qui a dépassé les 4797 points la semaine dernière. Selon lui, il est important de garder à l'esprit qu'un nouveau record du marché n'est pas dangereux en soi. Cette nouvelle hausse record du marché signifie que les moyennes des marchés boursiers ne sont pas un 'retour à la moyenne' explique t-il dans son premier point.

"Autrement dit, elles ne reviennent pas à une moyenne à long terme. Elles représentent plutôt les attentes de croissance pour les États-Unis et le reste du monde. Si l'on pense que les conditions dans le monde vont continuer à s'améliorer pour la plupart des populations et que les entreprises innovantes vont continuer à prospérer, alors on peut s'attendre à ce que les marchés soient orientés à la hausse sur de longues périodes", précise Brian Levitt dans son premier point.

Dans son deuxième point, il affirme que les nouveaux records n'apportent que très peu d'informations en soi. "Il est bien plus intéressant de comparer le prix d'un indice aux caractéristiques fondamentales (bénéfices, ventes, valeur comptable) des entreprises qui le composent".

Si l'indice S&P 500 dans son ensemble se négocie actuellement à des valorisations élevées par rapport à sa moyenne historique, une grande partie de ces valorisations est concentrée dans les 10 premières valeurs de l'indice. Les 490 autres actions se sont négociées à des valorisations moyennes.

Enfin, dans son dernier point, Brian Levitt souligne que "l'indice S&P 500 a atteint 1176 nouveaux records depuis sa création en 1957. Cela équivaut à un nouveau record tous les quinze jours, ou plus précisément, tous les 14,3 jours. Historiquement, les investisseurs doivent donc s'attendre à ce que le marché atteigne de nombreux nouveaux records au cours de leur vie, même si ce ne sera pas toujours un long fleuve tranquille".