Invesco est optimiste sur la durabilité de la performance des actions japonaises

(AOF) - Le 22 février, l'indice Nikkei 225 a atteint 39 098,68 points, dépassant ainsi pour la première fois le précédent sommet de 38 915,87 points de décembre 1989, lorsque le Japon bénéficiait d'une forte croissance sur fond de bulle spéculative. "Historiquement, une forte concentration, en particulier sur les actions large-cap, était généralement observée au début du marché boursier japonais, lorsque les investisseurs commençaient à construire des positions en utilisant les actions qu'ils connaissaient déjà", constate Yasuko Sato, client portfolio manager, actions japonaises chez Invesco.

Si la hausse actuelle du marché se poursuit, il est probable que le champ de sélection des actions s'élargisse pour dénicher de meilleures opportunités d'investissement et pour effectuer une rotation vers des entreprises plus en retrait.

"À cet égard, nous sommes optimistes quant à la durabilité de la performance des actions japonaises. Contrairement à ce qui s'est passé il y a 34 ans, la hausse actuelle a été soutenue par la tendance solide des bénéfices des entreprises, stimulée par la réouverture de l'économie, la politique monétaire accommodante et l'affaiblissement du yen qui en a résulté", souligne l'analyste.

"Sur le plan structurel, outre les efforts de restructuration des entreprises japonaises visant à améliorer la rentabilité après l'éclatement de la bulle spéculative, les hausses de prix presque sans précédent depuis des décennies, qui ont été initialement déclenchées par l'augmentation du coût des biens importés, ont progressé au cours des deux dernières années et ont pénétré dans les secteurs des services nationaux. Grâce à ces vents contraires cycliques et structurels sur les bénéfices des entreprises, la valorisation de l'ensemble des actions japonaises reste raisonnable par rapport à son histoire et à son groupe de référence", ajoute Yasuko Sato.