Invesco enrichit sa gamme Ucits d'ETF obligataires à échéance

Les titres doivent avoir un encours nominal d'au moins 300 millions d'euros et une échéance effective dans l'année de la date d'échéance de l'ETF.

Il s'agit d'Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond Ucits ETF, d'Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond Ucits ETF, d'Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond Ucits ETF, d'Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond Ucits ETF et d'Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond Ucits ETF.

Chaque ETF Invesco visera à reproduire la performance de son indice Bloomberg de référence, conçu pour refléter la performance des titres imposables, à taux fixe, de qualité investment grade et libellés en euros, émis par des entreprises.

(AOF) - Invesco élargit sa gamme d'ETF Ucits BulletShares en lançant cinq nouveaux fonds libellés en euros sur les obligations d'entreprises investment grade. À l'image de la gamme existante en dollars, ces nouveaux ETF offriront aux investisseurs un choix de maturités allant de 2026 à 2030, avec des parts de capitalisation et de distribution disponibles pour chaque ETF.

