- Invesco Capital Management (ICM) vient d’annoncer l’extension de son activité indicielle et ETF au Japon. En tandem avec Invesco Asset Management Japan, la société de gestion a achevé le processus de notification requis auprès des autorités de réglementation japonaises afin de commercialiser cinq ETF américains auprès des investisseurs japonais.Les ETF désormais disponible aux clients japonais sont : Invesco Nasdaq 100 ETF, Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF, Invesco Nasdaq Future Gen 200 ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, et Invesco Solar ETF. À la suite de cette décision, Invesco a également renforcé son équipe de service clients au Japon.La société de gestion compte élargir davantage son activité indicielle et ETF au Japon. Tom Digby, directeur du développement commercial des ETF et des marchés de capitaux en Asie Pacifique, sera chargé du développement de cette activité au pays du Soleil-levant, en collaboration avec Invesco Japan.Invesco gérait 1500 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2023.

Tuba Raqshan