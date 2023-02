Inventiva publie ses résultats financiers préliminaires pour l’exercice 2022

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 14 février 2023 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd’hui une partie de ses résultats financiers au 31 décembre 2022 et pour l’exercice clos à cette date.



Résultats financiers préliminaires



Trésorerie et équivalents de trésorerie, dépôts à court terme, dépenses de R&D, flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles, flux nets de trésorerie générés par les activités d’investissement et flux nets de trésorerie générés par les activités de financement.