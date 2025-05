Inventiva publie ses informations financières¹ du 1er trimestre 2025

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 23 mai 2025 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), publie aujourd’hui ses informations financières du 1er trimestre 2025 dont sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et son chiffre d’affaires.



Résultats Financiers Principaux



Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts



Au 31 mars 2025, Inventiva a enregistré 67,9 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 96,6 millions d’euros au 31 décembre 2024.

La diminution de 28,7 millions d'euros pour la période est essentiellement dû à la trésorerie nette consommée par les activités opérationnelles pour le programme de développement de lanifibranor, comme anticipé.