Inventiva: publication scientifique favorable au lanifibrano information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la publication dans la revue Journal of Hepatology Reports, des résultats du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques (LSEC) chez des patients MASLD/MASH et dans des modèles précliniques de la maladie.



Les biopsies réalisées en fin de traitement dans le cadre de l'étude de phase 2b NATIVE ont montré une amélioration de la capillarisation des LSEC chez les patients atteints de MASH et traités par lanifibranor, comparativement au placebo.



De plus, à l'aide de deux modèles précliniques, le candidat médicament d'Inventiva a démontré des effets bénéfiques allant au-delà de l'inversion de la capillarisation, normalisant la pression portale et la résistance vasculaire intrahépatique.



'Ces résultats renforcent notre confiance dans le potentiel de lanifibranor à contribuer à la prévention de la progression vers la cirrhose et les événements cliniques associés', explique Kris Kowdley, directeur du Liver Institute Northwest (Washington).





