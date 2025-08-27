Inventiva: le titre s'illustre à la hausse, KBC encore plus optimiste information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 12:07









(Zonebourse.com) - Avec un gain de plus de 8%, Inventiva signe l'une des hausses les plus notables du marché parisien mercredi, soutenu par une note de KBC dans laquelle les analystes de la banque belge indique avoir relevé leur objectif de cours sur le titre de la société biopharmaceutique.



Dans son étude, KBC estime que l'entreprise française, spécialisée dans le développement de petites molécules, est aujourd'hui bien positionnée pour devenir l'un des prochains acteurs clés du traitement de la stéatohépatite métabolique (MASH), une maladie chronique du foie.



L'établissement financier souligne que le lanifibranor, le candidat phare d'Inventiva, a désormais achevé le recrutement de son essai clinique de phase III, dont les premiers résultats sont attendus dans le courant du second semestre 2026, mais qui ne présentent qu'un faible niveau de risque de son point de vue après les solides données enregistrées en phase II.



Selon KBC, l'administration orale et la tolérance favorable du traitement confèrent à Inventiva un avantage compétitif dans un marché, où la demande est considérable.



La société a par ailleurs sécurisé en 2024 un financement structuré de 348 millions d'euros, qui lui assure suffisamment de visibilité financière jusqu'à la fin de l'essai pivot et qui lève une incertitude majeure sur ses ressources.



À la lumière de ces éléments, KBC relève son objectif de cours de sept à huit euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Malgré l'avancée de son programme clinique et la solidité des données publiées jusqu'ici, la valorisation d'Inventiva reste nettement inférieure à celle de concurrents américains comme Akero ou 89bio, notent les analystes, qui disent ainsi voir un potentiel de hausse significatif.











Valeurs associées INVENTIVA 4,4750 EUR Euronext Paris +9,82%