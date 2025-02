Inventiva: lancement d'une étude clinique au Japon information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - Inventiva a annoncé jeudi soir le lancement au Japon d'un programme de développement clinique sur Lanifibranor, son candidat médicament le plus avancé, dans le traitement de la MASH, une maladie du foie.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale, fait part de l'inclusion d'un premier participant dans une étude de phase 1.



Cet essai vise à évaluer la sécurité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du produit.



Dans le cadre de cette étude monocentrique, 32 sujets seront répartis au hasard en quatre cohortes et recevront Lanifibranor pendant 14 jours une fois par jour.



L'étude s'inscrit dans le contrat de l'accord de licence exclusive conclu en 2023 entre Inventiva et Hepalys afin de développer et commercialiser Lanifibranor au Japon et en Corée du Sud.



Selon les termes de l'accord, Hepalys est responsable de la conduite et du financement de tous les essais au Japon et en Corée du Sud nécessaires au dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans ces territoires.



Inventiva fait valoir que des résultats positifs pourraient soutenir le lancement d'une étude pivot de phase 3 chez des patients atteints de MASH, une maladie qui touche jusqu'à 2,7% de la population japonaise selon ses estimations.



Suite à ces annonces, l'action Inventiva grimpait de plus de 7% vendredi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à près de 18% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées INVENTIVA 2,59 EUR Euronext Paris +7,02%