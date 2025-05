Inventiva: Invus Public Equities dépasse les 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Invus Public Equities a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 7 mai, le seuil de 10% du capital d'Inventiva et détenir 10,65% du capital et 9,74% des droits de vote, au résultat de la souscription à une augmentation de capital de la société biopharmaceutique.



Le déclarant précise envisager de continuer à poursuivre ses acquisitions dans le cadre normal de son activité, mais pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination de représentant en qualité d'administrateur.





