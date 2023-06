Inventiva et Echosens lancent une initiative conjointe pour mieux sensibiliser l’opinion à la NASH et faciliter l’accès au dépistage pour les patients à risque

Daix (France) et Long Island City (New York, Etats-Unis), Paris (France) et Waltham (Etats-Unis), le 8 juin 2023 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Echosens, une entreprise technologique proposant une large gamme de solutions de diagnostic pour la santé du foie, annoncent aujourd’hui qu’elles lancent ensemble une initiative pour mieux sensibiliser l’opinion à la NASH et faciliter l’accès au dépistage pour les patients qui risquent de développer cette maladie.



La NASH est une maladie métabolique chronique et progressive du foie qui, faute de diagnostic ou de prise en charge, peut évoluer en cirrhose ou cancer du foie et rendre nécessaire une transplantation du foie. Même si la NASH est souvent qualifiée de maladie « silencieuse », les patients qui en souffrent voient leur qualité de vie réellement affectée 1 et présentent des risques de complications cardiovasculaires et hépatiques supérieures à la moyenne 2 .

La NASH est une maladie dont la prévalence est à la fois forte et en croissance : elle touche entre 1,5 % et 6,45 % 3 de la population mondiale, une proportion qui devrait augmenter de 63 % d'ici 2030 3 . Il y a donc un besoin urgent de diagnostiquer les patients chez lesquels la maladie présente des risques élevés de progression. C'est dans l’objectif de faciliter l'accès au dépistage par FibroScan® dans des communautés locales qu’Inventiva et Echosens ont décidé de s'associer. Ce programme de sensibilisation et de dépistage se déroulera dans une dizaine de communautés à risques aux Etats-Unis et en Europe et sera soutenu par des experts en hépatologie ainsi que des associations de patients et des organisations locales.

Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d’Inventiva : « En cette 6 ème édition de la Journée internationale de la NASH, nous sommes fiers d’unir nos efforts à ceux d'Echosens pour mieux sensibiliser l’opinion à la NASH et faciliter l’accès au dépistage pour les patients à risque. Il y a encore beaucoup à faire pour éviter que les patients restent sans diagnostic et pour s’assurer qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Nous sommes ravis d’allier notre expertise dans le développement de traitements potentiels pour la NASH avec le savoir-faire reconnu d'Echosens dans le diagnostic de cette maladie. Nous sommes convaincus que notre initiative aidera à mieux faire connaître la NASH et à en faciliter le dépistage. »

« Il est urgent d’élargir et de faciliter l’accès à des tests hépatiques non invasifs pour améliorer le taux de diagnostic et la prise en charge des personnes qui souffrent de la NASH. Nous partageons avec nos partenaires la responsabilité de construire un avenir où les patients auront accès à des solutions de diagnostic faciles et à des traitements efficaces. », a déclaré Dominique Legros, Directeur général d'Echosens . « Nous sommes fiers de nous associer à Inventiva pour lancer cette initiative qui vise précisément à faciliter le dépistage de la NASH et à sensibiliser les patients, les professionnels de santé et tous les autres acteurs concernés par cette maladie. »

A propos de la NASH

La stéatohépatite non alcoolique (NASH) est la forme la plus sévère de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Il s'agit d'une maladie métabolique progressive du foie caractérisé par une accumulation de graisse et une inflammation dans le foie qui peuvent conduire à une cicatrisation, ou fibrose, et finalement à un stade terminal de maladie et à la mort. Le risque d’évolution d’une maladie hépatique vers un stade avancé, notamment le cancer du foie, est plus élevé chez les personnes atteintes de NASH qu’en moyenne, et la NASH est déjà la première cause d'inscription sur liste d'attente pour les transplantations hépatiques chez les femmes aux États-Unis 4 . De plus, la NASH augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires 5 . Les facteurs de risque connus de la NASH sont la dyslipidémie, le diabète de type 2, l'obésité, le syndrome métabolique et l'hypertension. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour la NASH au niveau mondial, et les personnes atteintes de cette maladie n'ont que peu d'options de prise en charge à leur disposition.

A propos d’Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a considérablement changé la façon d’évaluer le foie avec FibroScan®, la solution non invasive pour une gestion complète de la santé du foie. Fibroscan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 3 500 publications revues par des pairs et 160 directives internationales. Echosens a permis de rendre disponible Fibroscan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d’examens du foie dans le monde.

Chez Echosens, nous envisageons un futur où…

… la santé du foie est au coeur de la santé globale,

… chaque professionnel de santé dispose des outils nécessaires pour évaluer la santé du foie, identifier les pathologies et gérer simplement, précisément et efficacement les traitements,

… chaque patient a le droit de recevoir des informations sur sa santé hépatique de manière simple, rapide et facile à comprendre.

www.echosens.com

À propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la NASH, de mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA).

www.inventivapharma.com

