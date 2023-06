Inventiva et Echosens lancent une initiative conjointe pour mieux sensibiliser l’opinion à la NASH et faciliter l’accès au dépistage pour les patients à risque

Daix (France) et Long Island City (New York, Etats-Unis), Paris (France) et Waltham (Etats-Unis), le 8 juin 2023 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Echosens, une entreprise technologique proposant une large gamme de solutions de diagnostic pour la santé du foie, annoncent aujourd’hui qu’elles lancent ensemble une initiative pour mieux sensibiliser l’opinion à la NASH et faciliter l’accès au dépistage pour les patients qui risquent de développer cette maladie.