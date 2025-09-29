Inventiva en recul sur des pertes creusées au premier semestre
Au 30 juin 2025, la société biopharmaceutique affichait 122,1 MEUR de trésorerie et équivalents de trésorerie et un dépôt court terme de 24,6 MEUR, contre 96,6 MEUR de trésorerie et équivalents de trésorerie et aucun dépôt à court terme six mois auparavant.
'Nous avons renforcé notre position grâce à l'obtention en mai de la deuxième tranche, d'un montant de 116 MEUR, du financement structuré annoncé en octobre 2024, déclenchée par la randomisation du dernier patient dans la cohorte principale de l'étude NATiV3', met en avant son DG Frédéric Cren.
Inventiva aborde ainsi le second semestre de cette année 'avec confiance', revendiquant un horizon de trésorerie prévu jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026 et prévoyant les résultats principaux de NATiV3 pour le second semestre 2026.
