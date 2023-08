Inventiva annonce un financement d'environ 35,7 millions d'euros auprès d'investisseurs nouveaux et existants, constitué d'une augmentation de capital réservée de 30,6 millions d'euros et d'une émission de certificats de royalties de 5,1 millions d'euros

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 31 août 2023 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui un financement d'environ 35,7 millions d'euros.



Le financement consiste en deux transactions : (i) une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs (l'« Augmentation de Capital »), pour un montant de 30 587 269 euros, par l'émission de 9 618 638 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 € par action (les « Actions Nouvelles »), à un prix de souscription de 3,18 € par action et (ii) l'émission de certificats de royalties (les « Certificats de Royalties »), pour un montant de 5,1 millions d'euros (ensemble avec l'Augmentation de Capital, la « Transaction »).