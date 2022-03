Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en mars 2022

Daix (France), Long Island City ( New York, Etats-Unis) , le 1 er mars 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera à deux conférences investisseurs au cours du mois de mars 2022.



Les détails des événements sont les suivants :

Conférence n°1 :

Type d’événement :

Date :

Présentation d’Inventiva :

Format :

Lien (live & replay) : « Cowen 42nd Annual Health Care Conference »

Présentation de la Société et rendez-vous investisseurs

Lundi-Mercredi, 7-9 mars 2022

Lundi 7 mars, 12h50 – 13h20 (heure de la côte Est) / 18h50 – 19h20 (heure de Paris)

Evénement virtuel

https://wsw.com/webcast/cowen108/iva/1843488

Conférence n°2 :

Type d’événement :

Date :

Heure :

Format :

Lieu : « Invest securities Biomed Event »

Rendez-vous investisseurs

Mardi 8 mars 2022

3h00 – 12h00 (heure de la côte Est) / 9h00 – 18h00 (heure de Paris)

Evénement physique

Salons Hoche, 9 avenue Hoche, 75008 Paris, France





Le lien pour accéder à l’événement sera également disponible sur le site Internet d’Inventiva dans la section « Investisseurs – Présentations investisseurs ».

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la NASH et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif.

Forte de son expertise et de son expérience significative dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique, Inventiva développe actuellement lanifibranor ainsi que d'autres programmes à un stade moins avancé.

Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement en cours de développement pour le traitement de patients atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé. En 2020, Inventiva a publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIb évaluant lanifibranor pour le traitement des patients atteints de la NASH et a obtenu les statuts de « Breakthrough Therapy » et de « Fast Track » de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour lanifibranor dans le traitement de la NASH. Lanifibranor est actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’une étude clinique pivot de Phase III.

Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients souffrant d'un sous-type de MPS, un groupe de maladies génétiques rares. En 2019, Inventiva a publié des résultats positifs de son étude clinique de Phase IIa évaluant odiparcil pour le traitement des patients adultes atteints de la MPS VI et a obtenu les statuts de « Fast Track » et de « maladie pédiatrique rare » de la FDA américaine pour odiparcil dans la MPS VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu les efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options possibles pour optimiser son développement.

La société a également conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes qui a permis la découverte du candidat médicament cedirogant (AABV-157), un agoniste inverse RORg administré par voie orale. Cedirogant a été démontré une activité prometteuse comme candidat médicament oral pour le traitement du psoriasis lors d'une étude clinique de Phase Ib et une étude clinique de Phase IIb chez des patients atteints de psoriasis en plaque chronique modéré à sévère est actuellement en cours. Cette collaboration permet à Inventiva de recevoir des paiements lors du franchissement d'étapes précliniques, cliniques, réglementaires et commerciales, en plus des redevances sur les ventes des produits développés dans le cadre de ce partenariat.

En parallèle, Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie pour son programme dans la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 70 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Par ailleurs, Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240.000 molécules, dont environ 60% sont la propriété de la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com .

