Inventiva annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 13 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur le marché réglementé de Euronext à Paris aujourd’hui à compter de 16h30 (CET).

La négociation des actions ordinaires de la Société a été suspendue, à la demande de la Société, le 13 novembre 2025 à partir de 9h00 (CET), dans le cadre de l'offre au public aux États-Unis uniquement précédemment annoncée par la Société de nouvelles American Depositary Shares, chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,01 € (l'« Offre »), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre.