Inventiva annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 10:25

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 13 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur le marché réglementé de Euronext à Paris aujourd’hui à compter de 16h30 (CET).
La négociation des actions ordinaires de la Société a été suspendue, à la demande de la Société, le 13 novembre 2025 à partir de 9h00 (CET), dans le cadre de l'offre au public aux États-Unis uniquement précédemment annoncée par la Société de nouvelles American Depositary Shares, chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,01 € (l'« Offre »), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre.

Valeurs associées

INVENTIVA
3,2250 EUR Euronext Paris -3,59%

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • Les sénateurs débattent ce jeudi de mesures visant à renforcer le contrôle des allocations chômage et du CPF. ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Lutte anti-fraude : le Sénat durcit le contrôle des allocations chômage et du CPF
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.11.2025 17:23 

    La Haute assemblée a adopté plusieurs mesures pour lutter contre la fraude, dont l'obligation de domicilier son compte en France ou en Europe pour prétendre aux allocations chômage et de se présenter aux certifications CPF. La gauche s'y est opposée. Dans le cadre ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et le maire de Saint-Denis Mathieu Hanotin lors de la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, devant le Stade de France le 13 novembre 2025 à Saint-Denis près de Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    13-Novembre: recueillement à Paris et Saint-Denis, dix ans après les attentats
    information fournie par AFP 13.11.2025 17:06 

    Des commémorations sobres et silencieuses devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le stade de France: politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre, ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

