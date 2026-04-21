Intuitive Surgical dépasse ses prévisions trimestrielles grâce à la demande de robots chirurgicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intuitive Surgical ISRG.O a battu mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses robots chirurgicaux peu invasifs utilisés dans les procédures médicales complexes.

Intuitive reste un acteur dominant dans le domaine de la robotique chirurgicale, avec un engouement constant pour ses robots de pointe da Vinci, grâce à la volonté des hôpitaux de rattraper leur retard en matière de procédures médicales et d'élargir l'accès à des soins peu invasifs.

Le robot chirurgical da Vinci est en concurrence avec le robot Hugo de Medtronic MDT.N , qui a obtenu l'autorisation de la FDA à la fin de l'année dernière. L 'approbation a marqué le premier nouveau concurrent important d'Intuitive Surgical dans le domaine de la chirurgie assistée par robot.

Les robots chirurgicaux d'Intuitive sont utilisés pour toute une série de procédures, notamment les chirurgies d'amaigrissement, les chirurgies rénales et les pontages gastriques.

Le volume des procédures da Vinci dans le monde a augmenté d'environ 16 % au cours du premier trimestre par rapport à l'année précédente, a déclaré la société.

Intuitive s'attend maintenant à ce que les procédures assistées da Vinci dans le monde augmentent d'environ 13,5 % à 15,5 % en 2026, ce qui est légèrement supérieur à la fourchette de 13 % à 15 % communiquée précédemment.

Intuitive prévoit maintenant que sa marge brute ajustée se situera entre 67,5% et 68,5% du chiffre d'affaires en 2026, ce qui est plus élevé que les 67% et 68% qu'elle prévoyait précédemment. La société a déclaré que cette fourchette comprend un impact estimé à 1 % sur le chiffre d'affaires en raison des tarifs douaniers.

Sur une base ajustée, le fabricant d'appareils médicaux a déclaré des bénéfices de 2,5 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes de 2,1 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 2,77 milliards de dollars, contre 2,62 milliards de dollars estimés par les analystes.