 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intuitive Surgical chute après que la FDA a signalé un problème d'agrafeuse lié à quatre blessures et un décès
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Intuitive Surgical ISRG.O en baisse de 1,1% à 477,5 dollars

** La FDA américaine indique qu'elle sait qu'Intuitive Surgical a alerté ses clients au sujet d'un problème concernant certaines agrafeuses à pointe incurvée utilisées avec son système de chirurgie robotique da Vinci, suite à des rapports faisant état de lignes d'agrafes incomplètes lors d'interventions sur des vaisseaux sanguins

** En date du 23 février, Intuitive Surgical a signalé quatre blessures graves et un décès liés à ce problème, selon la FDA

** Une ligne d'agrafes incomplète sur un vaisseau peut laisser le tissu entièrement coupé et exposé, provoquant des saignements qui peuvent obliger les chirurgiens à passer d'une procédure mini-invasive à une technique de chirurgie ouverte, selon l'agence

** L'action a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTUITIVE SURGICAL
478,1600 USD NASDAQ -0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank