Intuitive Surgical chute après que la FDA a signalé un problème d'agrafeuse lié à quatre blessures et un décès

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18 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Intuitive Surgical ISRG.O en baisse de 1,1% à 477,5 dollars

** La FDA américaine indique qu'elle sait qu'Intuitive Surgical a alerté ses clients au sujet d'un problème concernant certaines agrafeuses à pointe incurvée utilisées avec son système de chirurgie robotique da Vinci, suite à des rapports faisant état de lignes d'agrafes incomplètes lors d'interventions sur des vaisseaux sanguins

** En date du 23 février, Intuitive Surgical a signalé quatre blessures graves et un décès liés à ce problème, selon la FDA

** Une ligne d'agrafes incomplète sur un vaisseau peut laisser le tissu entièrement coupé et exposé, provoquant des saignements qui peuvent obliger les chirurgiens à passer d'une procédure mini-invasive à une technique de chirurgie ouverte, selon l'agence

** L'action a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année