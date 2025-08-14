 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intuitive Machines chute après l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du fabricant d'engins lunaires Intuitive Machines LUNR.O ont baissé de 10,3 % à 9,41 $ avant la cloche, à la suite d'une augmentation de capital **LUNR, basée à Houston-Texas, a annoncé mercredi en fin de journée () une offre de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 2,5 %

** Le prix de conversion initial est fixé à environ 13,11 $, soit 25 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action

** La société a annoncé mercredi en fin de journée () une opération de 250 millions de dollars à des fins générales, y compris les opérations, la R&D et les acquisitions potentielles

** Elle a l'intention d'utiliser 32 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour compenser la dilution

** Jusqu'à mercredi, les actions de LUNR ont baissé de 42% depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars ** 6 des 9 analystes considèrent LUNR comme un "achat", 2 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; la médiane des prévisions est de 16 $ - LSEG

