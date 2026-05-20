Intuit revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour TurboTax et prévoit de supprimer 17 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe, ajout d'informations au sixième paragraphe)

Intuit INTU.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et a annoncé la suppression de 17 % de ses effectifs à temps plein, ce qui a entraîné une chute de 14 % de son action après la clôture, sur fond de craintes persistantes liées à la disruption provoquée par l'IA.

La suppression de près de 3 000 postes à l'échelle mondiale, rapportée en exclusivité par Reuters plus tôt dans la journée, devrait contribuer à simplifier la structure organisationnelle et à se concentrer sur des domaines clés, notamment les efforts en matière d'IA .

Le fournisseur de logiciels de fiscalité et de comptabilité prévoit des charges de restructuration liées à ces suppressions d'emplois, comprises entre 300 et 340 millions de dollars, qui seront comptabilisées au quatrième trimestre. Selon son rapport annuel, l'entreprise comptait environ 18 200 employés répartis dans sept pays en juilletdernier.

Les inquiétudes des investisseurs quant au potentiel de l'IA générative à perturber l'activité fiscale d'Intuit ont pesé lourdement sur le titre, qui a chuté de 42 % depuis le début de l'année.

Les grands modèles linguistiques à usage général sont désormais capables de reproduire les fonctionnalités haut de gamme de TurboTax en matière de conseil fiscal sans avoir besoin de données financières propriétaires, ce qui sape un pilier essentiel de l'avantage concurrentiel d'Intuit.

Intuit prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires de TurboTax compris entre 5,277 et 5,282 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 5,305 à 5,330 milliards de dollars.

Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, le directeur général Sasan Goodarzi a déclaré que le nombre total de déclarations fiscales auprès de l'Internal Revenue Service devrait baisser de près de 30 points de base cette saison, soit environ 2 millions de moins que les prévisions économiques générales, marquant la contraction la plus forte à l'échelle du secteur depuis l'ère post-COVID et pesant sur les résultats pour toutes les catégories de clients.

M. Goodarzi a également indiqué qu'Intuit prévoyait de « prendre des mesures tarifaires dans le haut de gamme » de son portefeuille, tout en annonçant une extension de sa plateforme prévue pour le mois d'août.

Les partenariats en matière d'IA, notamment un accord pluriannuel avec Anthropic, sont désormais au cœur de la stratégie d'Intuit visant à intégrer des outils d'IA à l'ensemble de ses plateformes et à étendre ses capacités en matière de fiscalité, de finance et de comptabilité.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 8,56 milliards de dollars pour le trimestre février-avril, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 8,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 12,80 dollars par action, contre des estimations de 12,57 dollars.

Intuit table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,34 et 21,37 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 21 à 21,19 milliards de dollars.