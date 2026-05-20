Intuit recule sur fond de rumeurs d'importantes suppressions de postes

Intuit recule de 2,7% en début de séance à Wall Street, alors que l'éditeur de logiciels de gestion pour particuliers et PME pourrait supprimer un sixième de ses effectifs totaux, soit environ 3 000 postes, d'après Reuters, qui cite une note interne qu'aurait adressée son PDG Sasan Goodarzi.

Il s'agirait pour le groupe, qui édite TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp et Intuit Enterprise Suite, de rationaliser ses activités et de simplifier sa structure afin de se concentrer sur ses priorités stratégiques telles que l'IA et de proposer de meilleurs produits, toujours selon Reuters.

Ces rumeurs de restructuration drastique interviennent dans un contexte où l'essor de l'intelligence artificielle bouleverse le secteur des logiciels et fait craindre pour les perspectives de sociétés comme Intuit, dont l'action a déjà perdu presque 40% de sa valeur depuis le 1er janvier.

La publication par Intuit de ses résultats du 3e trimestre comptable (clos fin avril), prévue après la clôture ce mercredi, pourrait être suivie avec d'autant plus d'attention. À titre indicatif, le consensus anticipe un BPA d'un peu moins de 12,60 USD au titre de ce trimestre marqué par la saison fiscale.