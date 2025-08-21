Intuit prévoit une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions au paragraphe 1)

Intuit INTU.O a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes, signe d'une performance médiocre de sa plateforme de marketing Mailchimp, ce qui a entraîné une baisse de près de 6 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Le conseil d'administration de la société basée à Mountain View, en Californie, a approuvé un nouveau rachat d'actions de 3,2 milliards de dollars, portant l'autorisation totale de rachat à 5,3 milliards de dollars.

La société propose des produits tels que le logiciel de préparation d'impôts TurboTax, le portail de finances personnelles Credit Karma et le logiciel de comptabilité QuickBooks.

Mailchimp, racheté par Intuit en 2021, connaît actuellement des difficultés qui affectent la croissance de l'entreprise dansson segment Global Business Services.

Le directeur financier Sandeep Aujla a déclaré à Reuters que Mailchimp était un frein à la croissance à court terme, mais l'entreprise a pris des initiatives et s'attend à ce qu'elle soit performante d'ici la fin de l'année.

Avec le lancement d'agents d'IA - des systèmes capables de prendre des mesures au nom des utilisateurs - pour son portefeuille QuickBooks, Intuit a également augmenté les prix de ses services d'abonnement QuickBooks Online et Payroll le mois dernier.

Intuit prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situera entre 21 et 21,19 milliards de dollars, ce qui correspond largement à l'estimation moyenne des analystes de 21,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour l'exercice, sa prévision de bénéfice ajusté par action de 22,98 $ à 23,18 $ était également largement en ligne avec les estimations de 23 $.

Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de la société pour le premier trimestre, de 14 % à 15 %, ont été inférieures aux estimations, qui tablaient sur une croissance de 16,1 %.

Intuit prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,05 à 3,12 dollars pour le premier trimestre, contre des estimations de 3,07 dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 20 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté de 2,75 dollars a également dépassé les estimations de 2,66 dollars.