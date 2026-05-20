Intuit plonge après un trimestre éclipsé par les licenciements

Intuit recule d'environ 10% dans les échanges post-clôture à Wall Street, malgré une publication trimestrielle supérieure aux attentes. L'éditeur de TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp a confirmé l'information rapportée plus tôt dans la séance par Reuters en annonçant une réduction de 17% de ses effectifs à temps plein. Le groupe prévoit entre 300 et 340 millions de dollars de charges de restructuration, qui devraient être principalement comptabilisées au quatrième trimestre fiscal, clos fin juillet.

La publication financière du troisième trimestre comptable, clos fin avril, est pourtant ressortie légèrement au-dessus du consensus, avec un chiffre d'affaires en progression de 10% à 8,56 MdsUSD, contre 8,54 MdsUSD attendus, et un bénéfice ajusté par action de 12,80 USD, contre 12,60 USD anticipés. Le bénéfice net s'est élevé à 3,06 MdsUSD, contre 2,82 MdsUSD un an plus tôt.

La réaction négative du marché semble davantage refléter les interrogations sur la qualité de la croissance et sur l'impact de l'IA générative que les chiffres du trimestre. Le segment Consumer, porté par la saison fiscale américaine, n'a progressé que de 8%, tandis que TurboTax a avancé de 7%. Intuit anticipe aussi une baisse d'environ 2% des unités TurboTax Online et un recul d'environ un point de sa part dans les déclarations fiscales électroniques.

Le groupe a néanmoins relevé ses perspectives annuelles et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 21,34 et 21,37 MdsUSD, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 23,80 à 23,85 USD. Ce relèvement ne suffit pas à dissiper les doutes sur la capacité d'Intuit à défendre son modèle, alors que son action a déjà fortement reculé depuis le début de l'année.

En intégrant la baisse post-clôture, l'action Intuit s'inscrit désormais en recul d'environ 48% depuis le début de l'année dans les échanges électroniques. Ce repli s'inscrit notamment dans un mouvement plus large de réévaluation des éditeurs de logiciels, alimenté par les craintes de disruption liées à l'intelligence artificielle.