INTRATONE COLLABORE AVEC AMAZON KEY DANS UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE ET

EXCLUSIVE POUR OFFRIR UN ACCÈS SÉCURISÉ AUX IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 1er septembre 2025, COGELEC (ISIN : FR0013335742 /

mnémonique : ALLEC), à travers sa marque INTRATONE — acteur reconnu des solutions de

contrôle d’accès sans fil en Europe — annonce la signature d’une collaboration exclusive avec

Amazon Key, la division d’Amazon dédiée à l’accès sécurisé aux bâtiments.

Cette collaboration, exclusive à cinq pays européens — la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne,

l’Espagne et l’Italie — représente une avancée majeure dans la sécurisation des livraisons

résidentielles.

Le service Amazon Key, associé à l’interface d’entrée d’Intratone, facilitera les livraisons Amazon

dans les immeubles collectifs. En intégrant la technologie Amazon Key aux systèmes de contrôle

d’accès Intratone, les livreurs pourront demander et recevoir un accès temporaire via leur

application de livraison, leur permettant d’effectuer les livraisons sans assistance du personnel.