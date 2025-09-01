INTRATONE COLLABORE AVEC AMAZON KEY DANS UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE ET
EXCLUSIVE POUR OFFRIR UN ACCÈS SÉCURISÉ AUX IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 1er septembre 2025, COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : ALLEC), à travers sa marque INTRATONE — acteur reconnu des solutions de
contrôle d’accès sans fil en Europe — annonce la signature d’une collaboration exclusive avec
Amazon Key, la division d’Amazon dédiée à l’accès sécurisé aux bâtiments.
Cette collaboration, exclusive à cinq pays européens — la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie — représente une avancée majeure dans la sécurisation des livraisons
résidentielles.
Le service Amazon Key, associé à l’interface d’entrée d’Intratone, facilitera les livraisons Amazon
dans les immeubles collectifs. En intégrant la technologie Amazon Key aux systèmes de contrôle
d’accès Intratone, les livreurs pourront demander et recevoir un accès temporaire via leur
application de livraison, leur permettant d’effectuer les livraisons sans assistance du personnel.
