Intrasense: une solution innovante pour le suivi du cancer

(CercleFinance.com) - Intrasense annonce la soumission réglementaire de sa solution Liflow® 1.0 (marque commerciale déposée du projet Myra), plateforme oncologique dédiée à l'analyse de l'imagerie diagnostique et de suivi du cancer.



Liflow®, plateforme d'aide au diagnostic et au suivi longitudinal du patient en oncologie, met à disposition des radiologues un ensemble d'outils cliniques, adressant toutes les dimensions du suivi du patient atteint de cancer.



Liflow® se positionne comme un changement de paradigme dans les solutions logicielles en

oncologie, avec des algorithmes d'intelligence artificielle intégrés au sein d'un unique outil, optimisant ainsi la puissance de la technologie au service de la médecine.



Liflow® apporte un confort d'interprétation important à travers une interface unifiée. Avec le calcul automatique de l'évolution des lésions, Liflow® optimise leur détection et facilite le compte rendu médical.



Le début de la commercialisation de Liflow® est prévu dès 2024.





