Intrasense(TM) présente ses solutions innovantes lors du RSNA 2019

Intrasense(TM) (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, présentera ses dernières innovations au RSNA 2019 (Radiological Society of North America), congrès de radiologie mondialement reconnu. Toute l'équipe d'Intrasense(TM) vous accueillera à partir du 1er décembre et jusqu'au 5 décembre sur son stand #6956 (North hall B level 3) afin de vous faire découvrir la nouvelle version de Myrian® ainsi que ses nouvelles Clinical Apps. Le RSNA est le plus grand salon mondial dédié à l'imagerie médicale, chaque année ce sont plus de 50 000 visiteurs qui sont accueillis.