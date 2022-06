Intrasense signe un partenariat stratégique avec Nurea

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



« La prise en charge des patients, par la prévention et un meilleur suivi, est une priorité pour Intrasense. En alliant nos expertises et nos valeurs et en construisant ensemble cette solution inédite, notre but est de simplifier la vie des praticiens en leur offrant les solutions technologiques les plus avancées pour une médecine plus précise et personnalisée. Nous intégrons une nouvelle solution d’intelligence artificielle au service de la routine clinique. » indique Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.