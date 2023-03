Intrasense renforce son portefeuille avec la signature d’un contrat avec la SATT Sud-Est, les équipes du Pôle Imagerie Médicale de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et Aix Marseille Université

Montpellier, France, le 27 mars 2023 à 17h45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale, annonce la signature d’un contrat de transfert de technologie avec la SATT Sud-Est qui permettra à l’entreprise l’acquisition d’algorithmes d’intelligence artificielle dédiés à la détection de nodules pulmonaires en radiologie. Ces algorithmes ont été développés par le Pôle Imagerie Médicale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (PIM/APHM), le Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM) et l’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M).



« Nous sommes très heureux de collaborer avec le PIM/APHM, le CRMBM, l’I2M et la SATT Sud-Est. L’acquisition de nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle dans un domaine aussi crucial que celui du cancer du poumon nous permet de répondre aux attentes des radiologues et ainsi leur proposer une solution complète adaptée à leurs besoins. Ce nouveau partenariat s’inscrit parfaitement dans les axes de notre plan stratégique. Cette acquisition de technologie d’intelligence artificielle vient compléter les accords de licences déjà signés et les partenariats en cours, complétant le portefeuille technologique du groupe. », témoigne Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.



