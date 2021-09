Intrasense participe au congrès de la SIFEM 2021 du 17 au 19 septembre

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, est heureux d'annoncer sa participation au congrès de la Société d'Imagerie de la Femme, à Ajaccio du 17 au 19 septembre.



La SIFEM, société savante ayant pour objet la promotion de l'imagerie diagnostique et thérapeutique du pelvis féminin et du sein, est un acteur majeur du parcours de soin de la femme en radiologie. Son congrès annuel, évènement majeur dans ce domaine pour les pays francophones, se tient alternativement dans différentes régions de France ou exceptionnellement dans des pays limitrophes comme le Luxembourg, la Belgique ou la Principauté de Monaco.



Cet événement met en avant l'état de l'art en imagerie ainsi que les aspects organisationnels (dépistage en particulier) ou les modalités de prise en charge des patientes (plan cancer). Au total plus de 1 000 participants sont attendus sur les 3 journées de l'évènement, aux différentes conférences et à l'exposition technique.