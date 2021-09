Intrasense participe à la 69ème édition des JFR (Journées Francophones de Radiologie)

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (le « Groupe »), est heureux d’annoncer sa participation aux Journées Francophones de Radiologie (« JFR »). Le salon se tiendra au palais des congrès de Paris. L’édition 2021 est consacrée à l’imagerie médicale équitable, et doit réunir plus de 10 000 visiteurs en présentiel entre le 8 et le 11 octobre.