Intrasense : Nouveau Directeur Administratif et Financier Groupe

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce la nomination de Lionel Seltz au poste de Directeur Administratif et Financier Groupe.

Une expertise financière et un parcours international dans la structuration d'entreprises en croissance pour répondre aux nouvelles exigences de développement

Lionel Seltz a pris ses fonctions le 1er octobre 2020 au sein du groupe. Il encadre l'ensemble des activités financières et administratives d'Intrasense, ainsi que les relations avec les investisseurs. Dans le cadre de ses fonctions, il jouera un rôle clé dans la structuration de la croissance, de la stratégie de développement du Groupe et de son financement.