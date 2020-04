Intrasense : Marquage CE pour le protocole scanner dédié COVID-19

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce que le protocole de lecture scanner dédié au COVID-19 a obtenu son marquage CE en première mondiale.



Un dispositif médical pour une utilisation en routine clinique



Désormais dispositif médical de classe IIa, l'obtention de ce marquage CE est une étape majeure offrant une utilisation encore plus large de la solution. Utilisable à toutes les étapes clés de la lutte contre l'épidémie, du dépistage au suivi clinique en passant par l'analyse du stade pathologique, le protocole permet une quantification objective et précise de l'atteinte pulmonaire du patient, optimisant ainsi l'adaptation de la réponse thérapeutique.



Son déploiement en routine clinique complète son utilisation dans des études et essais cliniques pour la recherche d'un traitement ou d'un vaccin.



Cette étape permet un véritable déploiement de masse de la solution à la fois en Europe grâce à ce marquage CE mais aussi aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, avec l'autorisation FDA.