Intrasense lance son AI Hub en partenariat avec Milvue

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



« L’intelligence artificielle est devenue un support incontournable ouvrant de nouvelles perspectives à la pratique de la radiologie aujourd’hui. La force de notre plateforme Myrian, grâce au AI Hub, est d’intégrer de manière optimisée et adaptée les résultats d’intelligence artificielle au cœur même des applications cliniques utilisées par les professionnels de santé. Ce premier partenariat autour de l’AI Hub, avec la société Milvue, permet à Intrasense d’enrichir son catalogue clinique et ainsi de proposer à ses clients des solutions toujours plus pertinentes et performantes. Ce projet marque le début d’une nouvelle série de partenariats visant à poursuivre l’enrichissement de notre offre clinique au sein d’un marché dynamique. » témoigne Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.