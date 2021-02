Intrasense et MeVis concluent un partenariat stratégique

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, et MeVis Medical Solutions AG spécialisée dans le développement d'applications cliniques intégrant l'intelligence artificielle, annoncent un partenariat international dans le domaine des pathologies pulmonaires.



Une expertise combinée au service de la santé des patients



Cancer le plus répandu dans le monde avec plus de 2 millions de cas en 2018(1), le cancer du poumon est une pathologie pour laquelle Intrasense est mobilisée depuis de nombreuses années. Ses applications cliniques renommées comme Myrian XP-Lung et Myrian XP-Lung Nodule sont largement utilisées dans de nombreux pays. Le récent succès du nouveau protocole dédié au COVID-19 a prouvé à nouveau toute l'expertise de la société dans la création de solutions cliniquement pertinentes basées sur des technologies de pointe.