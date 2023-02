Intrasense et l’ICM signent un partenariat pour optimiser une nouvelle solution dédiée à l’oncologie

Montpellier, France, le 6 février 2023 à 17h45 CET



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale, s’unit à l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) à travers un partenariat visant à valider puis déployer en situation réelle sa nouvelle plateforme dédiée à l’oncologie, avec l’objectif de l’utiliser en routine clinique.



La nouvelle plateforme oncologique en phase de prototype



C’est dans le cadre du développement de sa nouvelle plateforme logicielle, dédiée à la prise en charge du patient en oncologie, qu’Intrasense s’est ainsi rapproché de l’Institut régional du Cancer de Montpellier. Les équipes médicales de l’ICM ont été chargées d’évaluer le prototype et les premières versions de la solution avec l’ambition de l’utiliser dans leur pratique quotidienne.

La nouvelle plateforme a pour vocation de fluidifier et simplifier le parcours de soins lié à l’imagerie médicale en oncologie. Elle mettra à disposition des professionnels de l’oncologie tout un ensemble d’outils cliniques, collaboratifs et de recherche, adressant parfaitement toutes les dimensions de la prise en charge du patient.