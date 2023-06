Intrasense et Guerbet signent un accord de licence et d’intégration d’intelligence artificielle en imagerie médicale oncologique

Montpellier, France, le 19 juin 2023 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, et Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annoncent la signature le 19 juin 2023 d’un accord de licence non exclusif pour intégrer et commercialiser les algorithmes d’intelligence artificielle de Guerbet au sein des plateformes logicielles Intrasense.



Un partenariat au service de l’intelligence artificielle

Cet accord de licence non exclusif entre Intrasense et Guerbet, annoncé lors du communiqué de presse du 11 janvier 2023, fait suite à l’accord de collaboration mis en place en octobre 2022, qui a permis de valider la faisabilité technique de ces intégrations technologiques. Ainsi, les deux sociétés capitaliseront sur leurs expertises complémentaires en logiciels d’imagerie médicale et en intelligence artificielle.



Cet accord, négocié de manière équitable et concurrentielle (« at arm’s length »), autorise Intrasense à intégrer les algorithmes d’intelligence artificielle de Guerbet dans ses propres logiciels et à les commercialiser. Les termes de cet accord prévoient qu’Intrasense sera chargé de la validation clinique, de l’enregistrement réglementaire et de la commercialisation des produits dont il sera le fabricant légal.