Intrasense et Forcomed signent un accord de partenariat stratégique de 5 ans

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



« Nous sommes très fiers de concrétiser ce partenariat avec un acteur national majeur qui contribue grandement à l’amélioration des standards de la profession en dispensant des formations spécialisées de haute qualité. Les technologies et solutions Intrasense sont parmi les plus avancées de l’imagerie médicale et au service des médecins radiologues et manipulateurs. La mise en commun de nos savoirs est un véritable atout, c’est une nouvelle opportunité de renforcer l’engagement d’Intrasense au service de l’expérience utilisateur et de la valeur clinique. », témoigne Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.