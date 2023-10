Intrasense annonce un partenariat stratégique avec EDL, leader français des solutions de santé numériques

Montpellier, France, le 18 octobre à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec EDL, leader tricolore des progiciels des plateaux techniques des établissements de santé publics et privés et concepteur de Xplore®, destiné à la radiologie. Ce partenariat permettra d’intégrer et de commercialiser les applications cliniques de Myrian® au sein de la suite Xplore®.



Un partenariat stratégique sur les marchés français et européen

Ce partenariat permettra à Intrasense de se positionner plus fortement auprès des établissements publics français, auprès d’un de leurs partenaires de référence. De plus, il offre à EDL l’opportunité d’élargir le périmètre fonctionnel de ses solutions et de bénéficier de l’offre clinique des applications Myrian® intégrées au PACS Xplore® et ainsi de se différencier sur ses marchés.



« Nous sommes heureux d’avoir conclu ce beau partenariat d’acteurs majeurs de l’imagerie française lors des Journées Francophones de Radiologie 2023 (JFR). Il marque le début d'une collaboration prometteuse entre Intrasense et EDL, pour apporter des solutions innovantes dans le domaine de l'imagerie médicale en France et en Europe » indique Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.