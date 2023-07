Intrasense annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2023 et adopte une nouvelle gouvernance

Montpellier, France, le 4 juillet 2023 à 17h45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), informe ses actionnaires que l’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2023 (l’ « Assemblée Générale ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur François Nicolas, en sa qualité de président du Conseil d’administration, réunissant un quorum de 57,50%, soit 29 769 888 actions représentant 29 785 442 droits de vote.



Approbation des résolutions

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration, à l’exception de la 20ème résolution.

Intrasense remercie l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.



Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 juin 2023, intégrant notamment le résultat consolidé du vote par résolution, est disponible sur le site Internet de la Société, rubrique Assemblées générales.