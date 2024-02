Intrasense annonce la certification de Myrian® au nouveau règlement européen (MDR)

Montpellier, France, le 21 février 2024 à 17H45 CET



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, est fière d’annoncer que la société a obtenu le nouveau certificat CE sous MDR (règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux de l’Union Européenne), autorisant la commercialisation de la dernière version de sa solution Myrian®.



« Le marquage EU-MDR de la nouvelle version de Myrian® marque une étape importante pour Intrasense. L’obtention de cette certification démontre le soin que nous apportons au développement de nos produits, et témoigne de notre volonté à fournir des solutions innovantes, au-delà des normes les plus exigeantes et des meilleures pratiques pour les technologies de santé. Cette étape ouvre la porte à l’accélération de notre roadmap de mise sur le marché de solutions extrêmement innovantes » déclare Nicolas Reymond, Directeur Général d’Intrasense.