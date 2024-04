Intrasense annonce la certification CE de Liflow® au nouveau règlement européen (MDR)

Montpellier, France, le 29 avril 2024 à 17H45 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow®, est fière d’annoncer que la société a obtenu le certificat CE sous MDR (règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux de l’Union Européenne), pour la première version de sa solution Liflow®.



Le 22 avril 2024, le Groupe a reçu son certificat de conformité CE sous MDR pour la solution Liflow® 1.0, nouvelle plateforme dédiée à l’imagerie oncologique. Il s’agit de la première version certifiée de Liflow®, marquant une étape significative dans la stratégie produits d’Intrasense, car elle permettra son déploiement en situation réelle auprès de premiers établissements pilotes.



Plateforme d’aide au diagnostic et au suivi longitudinal du patient atteint de cancer, Liflow® met à disposition des radiologues des outils cliniques innovants enrichis d’algorithmes d’intelligence artificielle multi-organes, à travers une interface unifiée totalement intégrée à leur flux de travail. La version 1.0 de Liflow® est disponible dès maintenant pour des sites pilotes partenaires, permettant d’évaluer les premières fonctionnalités de la plateforme dans un environnement clinique réel, avant son déploiement commercial durant le second semestre.