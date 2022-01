Intrasense : ambitions et calendrier 2022

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



L’innovation comme relais de croissance



Portée par une stratégie d’innovation et soutenue par l’augmentation de capital réalisée avec succès en juin 2021, Intrasense poursuit son plan de développement. La Société entend accroître son activité au sein de ses marchés de référence, l’Europe et la Chine, dans les domaines de la radiologie et de l’oncologie.

La future ligne de produits en oncologie Myra, solution présentée en juin dernier, est en phase de définition et de développement. Les équipes d’Intrasense travaillent en étroite collaboration avec des acteurs cliniques majeurs en oncologie, comme le groupe I-SERIS, aux définitions et validations fonctionnelles de la future plateforme. D’autres partenariats majeurs de Recherche & Développement sont en cours de finalisation et seront communiqués au marché dans les semaines à venir.