Interparfums, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 29 septembre 2025

(AOF) - Interparfums (-2,55% à 28,26 euros)

Le parfumeur traverse des turbulences ce lundi. Bofa Global Research a, selon une source de marché, abaissé sa recommandation sur le titre à "Sous-Performance".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 880 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 38% en Amérique du nord, 18% en Europe de l’ouest dont 6% en France, 14% en Asie, 9% au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe de l’est ;

- Ventes réparties entre 7 grandes marques : Jimmy Choo (25%), Montblanc (23%), Coach (21%), Lacoste (9%), Lanvin et Rochas ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil du de 10 administrateurs et Philippe Santi directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- trois piliers : l’expertise marketing -« raconter une histoire » adoptée au positionnement de chaque Maison, la maîtrise du processus industriel de la conception à la fabrication des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- compensation de l’inflation des matières premières et du conditionnement par les relèvements ciblés par pays et par lignes des prix de vente,

- rééquilibrage progressif du portefeuille via l’agressivité commerciale pour les marques Lacoste, Lanvin et Rochas et Van Cleef,

- pénétration encourageante du marché chinois (hausse de 18 % des ventes en 2024)

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74 % et emballage carton à 89 % ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée (de 10 à 30 ans) des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus ;

- Réflexion en cours sur le lancement d’une marque propre ;

- Bilan non endetté avec 697 M€ de capitaux propres et 57,3 M€ de trésorerie nette d’emprunts.

Défis

- Croissance des revenus tirée par les lancements de nouveaux parfums, notamment Lacoste Original, commercialisé au 3ème trimestre, et à l’obtention (Goutal) ou renouvellement (Van Cleef&Arpeels, Off-White) de licences ;

- Forte réduction de la dépendance des revenus aux 3 premières marques, revenue à 43 % à fin 2024 contre 75 % un an plus tôt ;

- Acquisition stratégique : accord pour une durée indéterminée de développement , à partir de 2026, de la marque Goutal en collaboration avec Amorepacif Europe ;

- Anticipations 2025 : après avoir prévu le « maintien d’une profitabilité élevée », vers une augmentation des prix publics aux Etats-Unis de 7 à 8 % et une réduction de la marge ;

- Politique de distribution généreuse : les 2/3 du résultat net, soit un dividende en hausse à 1,15 €, et attribution, chaque année depuis 26 ans, de 1 action pour 10 détenues.