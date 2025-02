Interparfums : maintien d'une profitabilité élevée et prévisions de ventes 2025 rehaussées

(AOF) - Interparfums (+4,45% à 44,60 euros) enregistre une des plus fortes progressions du SBF120 à la faveur de son excellent exercice sur l'année 2024. "Notre croissance a été essentiellement portée par les parfums Lacoste, dans une première année consacrée à la reprise de la distribution et au relancement de la marque", a expliqué Philippe Benacin, président-directeur général de la société spécialisée dans la fabrication de parfums. Le groupe a enregistré en 2024 un résultat net part du groupe de 129,9 millions d'euros contre 118,7 millions d'euros en 2023 et un consensus de 128,2 millions d'euros.

Cela représente une marge nette de près de 15%, en ligne avec l'exercice précédent.

Fin janvier, le fabricant de parfums avait annoncé un chiffre d'affaires en 2024 de 880,5 millions d'euros, en hausse de 10,3%, le groupe tablant sur des ventes comprises entre 880 millions et 890 millions d'euros.

Plus de 20% de marge opérationnelle pour la deuxième année de suite

En consacrant 187 millions d'euros, soit plus de 21% de son chiffre d'affaires, aux dépenses de marketing et publicité, Interparfums a poursuivi ses investissements conformément à sa stratégie centrée sur le développement régulier de ses marques.

Grâce à la maîtrise continue des coûts fixes, le résultat opérationnel courant atteint 178 millions d'euros, en progression de 11 % par rapport à 2023. Pour la seconde année consécutive, la marge opérationnelle courante dépasse ainsi les 20% : 20,2% en 2024 conformément aux attentes du groupe et 20,7% en 2023.

Le conseil d'administration d'Interparfums proposera au vote de l'assemblée générale du 17 avril prochain le versement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de 10%, soit un taux de distribution de 67% du résultat net de l'exercice.

Pour 2025, Interparfums s'attend à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 930 millions à 935 millions d'euros, contre un précédent objectif compris entre 910 millions et 930 millions d'euros.

Pour TP Icap Midcap, ces nouvelles prévisions de ventes intègrent l'appréciation du dollar américain suggérant une croissance de 5,6% à 6,2% (contre de 3,35% à 5,6% avant) comprenant un chiffre d'affaires pour Lacoste qui pourrait avoisiner les 100 millions d'euros ce qui suggérerait en mid-spread une croissance encore limitée du périmètre hors Lacoste de l'ordre de 3,8% (vs 2,25% avant).

"Le profil de croissance rentable du groupe, qui est une des rares expression midcap du luxe, nous convainc toujours autant. La signature régulière de nouvelles licences, l'agilité du modèle économique, la situation de cash net, le potentiel de la licence Lacoste qui offre une visibilité renforcée sur la croissance, ainsi que les perspectives en Chine, nous confortent dans notre sentiment", relève aussi le bureau d'études.

"Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires, nous entendons comme les années passées, maintenir un niveau de profitabilité élevé cette année", a indiqué le directeur général délégué du groupe, Philippe Santi, au sujet des perspectives 2025.

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 800 M€ réalisé à 94 % à l’international dont 40 % en Amérique du nord, 16 % en Europe de l’ouest dont 6 en France, 15 % en Asie, 8% au Moyen-Orient, 8% en Amérique latine, 6% en Europe de l’est ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Van cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7 % par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil d’administration de 10 membres..

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- trois piliers : l’expertise marketing -« raconter une histoire » adoptée au positionnement de chaque Maison, la maîtrise du processus industriel de la conception à la fabrication des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- compensation de l’inflation des matières 1ères et du conditionnement par les relèvements ciblés par pays et par lignes des prix de vente,

- rééquilibrage progressif du portefeuille via l’agressivité commerciale pour les marques Lacoste, Lanvin et Rochas et Van Cleef,

- pénétration encourageante du marché chinois,

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74 % et emballage carton à 89 % ;

- Visibilité de la croissance de l’activité par la durée (de 10 à 30 ans) des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus ;

- Réflexion en cours sur le lancement d’une marque propre ;

- Bilan non endetté avec 644 M€ de capitaux propres et 55 M€ de trésorerie nette d’emprunts.

Défis

- Sensibilité de la croissance des revenus aux lancements de nouveaux parfums -14 au 1 er semestre et, notamment Lacoste Original au 3 ème trimestre- et à l’obtention ou renouvellement (Van Cleef&Arpeels) de licences ;

- Dépendance des revenus à 69 % à fin juin, vs 75 % à fin décembre, aux 3 marques phares Jimmy Choo, Montblanc et Coach, devant Lacoste, Lanvin et Rochas ;

- Craintes provoquées par la création chez Richement d’une division de haute parfumerie, le groupe suisse représentant 28 % des ventes d’Interparfums avec Montblanc (licence jusqu’en 2030) et Van Cleef & Arpels ;

- Remontée attendue pour la fin de l’année de la trésorerie d’exploitation, diminuée par les frais de commercialisation et marketing ;

- Après une avancée de 11,4 % (+ 20 % au 3ème trimestre) des revenus, objectif 2024 d’un chiffre d’affaires entre 880 et 900 M€ ;

- Dividende 2023 de 1,15 € (taux de distribution de 67 %) et 25 ème attribution en juin de 1 action pour 10 détenues.