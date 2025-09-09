Interparfums: bénéfice net en hausse de 5% au premier semestre

Des fragrances dans un laboratoire. (illustration) ( AFP / MICHAEL MATTHEY )

Interparfums a annoncé mardi un résultat net en hausse de 5% au premier semestre à 73,1 millions d'euros et des ventes en hausse de 5,8% à 446,9 millions d'euros malgré "une situation internationale perturbée".

"Malgré un manque de visibilité lié à une situation internationale perturbée, une parité euro dollar défavorable et un engagement prudent de nos partenaires, notre chiffre d’affaires 2025 devrait s’établir autour de 900 millions d'euros", déclare le PDG Philippe Bénacin, cité dans le communiqué.

"Les exercices 2026 et 2027 s'annoncent ainsi favorablement du fait de l'élargissement du portefeuille aux marques Off-White, Annick Goutal et Longchamp et d'un programme de lancements importants sur l'ensemble du catalogue", ajoute-t-il se disant "très confiant" sur la "stratégie à trois ans".

La marge opérationnelle s’est élèvée à 23,2 % au premier semestre, en progression de plus d’un point sur un an.

L’instauration en avril de droits de douane de 10% à l’import par l’administration américaine avait conduit Interparfums à augmenter ses prix publics "de l’ordre de 5 à 7%" au 1er août.

"Compte tenu d’un taux désormais fixé à 15%, la société étudie différentes options complémentaires pour continuer à en limiter l’impact sur la profitabilité du groupe", est-il précisé.

Sur le semestre, les ventes aux Etats-Unis ont fait un bond de 20% tirant le chiffre d'affaires Amérique du Nord à 164 millions d'euros (+15%).

Lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet, Interparfums avait fait état d'un bond de 24% des ventes des parfums Coach qui dépassent les 106 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Jimmy Choo progresse de 3% à 104 millions d'euros alors que les ventes de Montblanc chutent de 10% à 92 millions d'euros.

Le conseil d’administration a décidé de procéder à la cooptation de Natalie Bader Messian comme administratrice indépendante en remplacement de Véronique Morali, démissionnaire pour cause de cumul de mandats d’administrateurs, ajoute le communiqué diffusé mardi.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2026.

Natalie Bader Messian "dispose d’une expérience de 30 ans dans les cosmétiques, la mode, la joaillerie et le retail (la distribution, NDLR) et a occupé différents postes à responsabilités au sein des sociétés Chanel, Sephora, Fred, Prada ou Clarins", est-il précisé.