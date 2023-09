Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Interparfum : casse 53,8E, dévisse de -11% vers 53E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - Interparfum perd pied et dévisse de -11% vers 53E, pulvérisant au passage le support des 56,7E du 13 mars et menace d'enfoncer celui des 53,8E du 25 janvier (plancher annuel).

Une année pour rien désormais (tous les gains depuis le 4 janvier sont effacés): le prochain objectif devient 51,5E, l'ex-zénith du 12 août 2021.



Rappel: le support oblique moyen long terme gravite vers 45E.





Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris -9.38%