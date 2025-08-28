International Paper grimpe après que BofA l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions d'International Paper IP.N ont augmenté de 1,6 % à 49,12 $ tôt jeudi, après que BofA Global Research a relevé la valeur de l'entreprise d'emballage de " neutre " à " achat "

** La société de courtage augmente ses prévisions de 2 $ à 57 $, ce qui implique une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyste de BofA, George Staphos, estime que si le risque opérationnel existe, les hausses de prix augmenteront les bénéfices d'IP ** La semaine dernière, IP a déclaré qu'elle vendrait son activité de fibres de cellulose à la société de capital-investissement American Industrial Partners pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur des solutions d'emballage durables ** Fin juillet, IP n'a pas atteint les estimations de bénéfices trimestriels, en raison de la hausse des coûts des intrants

** La note moyenne parmi 14 analystes est "hold" et le PT médian est de 57 $, selon les données de LSEG

** Avec le mouvement de la session, les actions ont baissé de ~9% depuis le début de l'année contre ~10% pour le secteur des matériaux du S&P 500 .SPLRCM .