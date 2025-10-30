International Paper enregistre une perte trimestrielle en raison d'une charge de dépréciation d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

International Paper IP.N a enregistré une perte trimestrielle jeudi, la société d'emballage ayant comptabilisé une charge d'un milliard de dollars liée à la vente de son activité de fibres de cellulose.

CONTEXTE

La société basée dans le Tennessee a enregistré la charge de dépréciation liée à la vente de son activité mondiale de fibres de cellulose à la société de capital-investissement American Industrial Partners pour 1,5 milliard de dollars, annoncée en août.

L'entreprise a également fermé des installations peu performantes au Royaume-Uni et en Europe et a augmenté ses prix.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de la plus grande entreprise d'emballage au monde en termes de chiffre d'affaires étaient en baisse d'environ 6 % dans les échanges avant bourse. Elles avaient perdu près de 15 % de leur valeur cette année à la dernière clôture du marché mercredi.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

L'industrie du papier et de l'emballage a subi des pressions des deux côtés, avec une demande en baisse depuis quelques années alors que les détaillants réduisent leurs stocks, et des coûts d'intrants en hausse, exacerbés par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

La faiblesse du marché du papier et de l'emballage en Europe pèse également sur l'industrie depuis plusieurs trimestres, l'offre étant supérieure à la demande.

Son homologue Mondi MNDI.L a mis en garde contre la faiblesse de la demande et la chute des prix dans toutes les catégories de pâte et de papier au début du mois d'octobre, ce qui a entraîné une baisse des actions dans l'ensemble du secteur.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes nettes de 6,22 milliards de dollars d'International Paper au troisième trimestre ont été inférieures aux attentes du marché qui tablait sur 6,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte nette de 1,10 milliard de dollars, soit 2,09 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 150 millions de dollars, soit 43 cents par action, un an plus tôt.