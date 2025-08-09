Interlink Electronics Inc devrait afficher une perte de 8 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Interlink Electronics Inc LINK.OQ LINK.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Irvine, en Californie, devrait enregistrer une baisse de 3,4 % de son chiffre d'affaires, à 2,8 millions de dollars, contre 2,9 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Interlink Electronics Inc est une perte de 8 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des semi-conducteurs est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Interlink Electronics Inc est de 10,00 $, soit environ 36,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,35 $

